Championnats du monde U19 de beachvolley - Jelle De Hert et Kyan Vercauteren rejoignent le tableau final

Jelle De Hert et Kyan Vercauteren ont réussi à rejoindre le tableau final (32 équipes) du championnat du monde juniors (U19) de beachvolley, mercredi à Izmir en Turquie.

Dispensés du premier tour dans le tableau de qualification, les Belges ont éliminé au 2 tour les Singapouriens Rehan Tharusha Fernando et Cheng Feng Renfred Eng 21-17, 21-8. Il leur fallait ensuite éliminer les Norvégiens Leon Lauvland et Adrian Mol pour entrer dans le tableau final. Ils y sont parvenus en s'imposant 21-16, 21-15. Ils accèdent à la phase finale avec le statut de têtes de série N.31. Le tableau final se composera de huit groupes de quatre équipes. Le duo belge a été versé dans le groupe B, où ils affronteront vendredi, dans l'ordre, les Français Arthur Canet et Téo Rotar (N.2), les Portoricains Franco Roark et Daniel Henwood (N.18) et les Lettons Kristian Fokerots et Gustavs Auzins (N.15).