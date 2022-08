Championnats européens - Ghys et Van den Bossche en bronze dans l'américaine: "Le meilleur résultat possible"

(Belga) Robbe Ghys et Fabio Van den Bossche ont clôturé les championnats d'Europe de cyclisme sur piste à Munich mardi avec une médaille de bronze pour la délégation belge lors de la course à l'américaine (Madison). Les Belges ont dû s'incliner face à l'Allemagne et la France, mais Ghys et Van den Bossche étaient très satisfaits de leur troisième place.

"Nous avons terminé à notre place, je pense", a commenté Robbe Ghys, qui a remporté l'argent dans la course aux points plus tôt dans ces championnats d'Europe. "Nous avons vraiment essayé d'attaquer, mais ce n'était pas possible. Roger (Kluge, ndlr) contrôlait totalement la course. Nous avons fait peu ou pas d'erreurs. Nous avons pris des points dès le début." Ghys a loué la performance de Van den Bossche qui suppléait Lindsay De Vylder, pas en état de courir en raison d'une lourde chute lors du Tour de Wallonie. "Je suis très heureux d'avoir eu la chance de participer à cette course d'équipe", a déclaré Van den Bossche. "Je pense aussi que c'est dommage pour Lindsay (De Vylder, ndlr) qu'il manque ce championnat européen à cause d'une blessure. Mais j'ai pu saisir ma chance, je pense. Nous avons obtenu ici le meilleur résultat possible. C'est un rêve pour moi." "Ce fut un championnat européen réussi pour toute l'équipe belge", a ajouté Ghys. "Nous sommes une bande de potes. Nous nous amusons beaucoup ensemble, mais nous travaillons aussi dur sur la piste. C'est ce qui nous rend si bons." Ghys est devenu papa à la fin du mois de juillet et va maintenant profiter de sa famille pendant un certain temps. "C'est la chose la plus importante", a-t-il acquiescé. (Belga)