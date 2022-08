Championnats européens - Le programme des Belges vendredi 19 août à Munich

(Belga) Programme des Belges engagés vendredi 19 août aux championnats européens multisports de Munich, du 11 au 21 août en Allemagne où la Belgique est représentée dans huit des neuf sports au menu de cette deuxième édition:

19 août: ATHLETISME (10h10) 1er tour 4x100m (m) Série 2 - Belgique (10h25) 1er tour 4x100m (d) Série 1 - Belgique (11h10) 1er tour 4x400m (m) - Belgian Tornados (11h15) Qualification Javelot groupe B (m) - Timothy Herman (11h40) 1er tour 4x400m (d) Série 1 - Belgian Cheetahs (20h27) Demi-finales 800m (m) Série 1 - Tibo De Smet (20h34) Demi-finales 800m (m) Série 2 - Eliott Crestan (22h00) Finale 400m haies (m) - Julien Watrin GYMNASTIQUE (10h00) Concours général individuel et par équipes juniors - Belgique (subdivision 1 à 10h00) - Belgique (Cyril Bauduin, Kyano Schepers, Giel Vandeberg, Fynn Van Kampen et Victor Tournicourt) KAYAK (09h15) K4 500m (d) Série 2 - Hermien Peters, Lize Broekx, Camille Dewaele et Amber Van Broekhoven (11h40) K2 500m (d) Demi-finales Série 2 - Hermien Peters et Lize Broekx (17h40) K2 500m (m) Demi-finales Série 1 - Artuur Peters et Bram Sikkens MOUNTAINBIKE (17h00) Cross-country messieurs - Pierre de Froidmont, Jens Schuermans et Daan Soete TENNIS DE TABLE (10h50) Simple messieurs - 16es de finale: Cédric Nuytinck (BEL) - Alexis Lebrun (Fra) (12h30) Simple messieurs - 16es de finale: Adrien Rassenfosse (BEL) - Tomislav Pucar (Cro) (15h55) Simple messieurs - 8es de finale: Cédric Nuytinck, Adrien Rassenfosse s.r. (Belga)