Championnats européens - Lisa Vaelen 5e du concours général, la Belgique en finale du concours par équipes

(Belga) Lisa Vaelen a pris la 5e place du concours général individuel dames des championnats d'Europe de gymnastique, disputés dans le cadre des championnats européens, jeudi à Munich. Elle a terminé avec une note de 53.699.

La victoire est revenue à l'Italienne Asia D'Amato, qui l'a emporté avec 54.732 points devant la Britannique Alice Kinsella (54.132) et sa compatriote Martina Maggio (53.965). Lisa Vaelen, qui a eu 18 ans mercredi, est en outre qualifiée pour la finale du saut. Privée de Nina Derwael, l'équipe belge s'est qualifiée pour la finale du concours par équipes. Lisa Vaelen, Maellyse Brassart, Jutta Verkest, Noémie Louon et Fien Enghels ont pris la 5e place des qualifications avec un total de 155.663, derrière l'Italie (165.162), la Grande-Bretagne (162.169), la France (159.131) et l'Allemagne (158.730). La finale par équipes aura lieu samedi, la finale par agrès au saut le lendemain. (Belga)