Championnats européens - Martin Allegro et Florent Lambiet, ainsi que Cédric Nuytinck passent en double messieurs

Seul des quatre Belges engagés, Adrian Rassenfosse n'a pu franchir le cap du premier tour du tableau final du double messieurs des championnats d'Europe de tennis de table mardi à Munich. Martin Allegro et Florent Lambiet, ainsi que Cédric Nuytinck se sont qualifiés pour les 8es de finale.

Martin Allegro et Florent Lambiet, associés, se sont qualifiés en effet pour les 8es de finale en écartant mardi les Slovènes Tilen Cvetko et Peter Hribar 3 sets à 1 (11-7, 11-8, 9-11 et 13-11) en 34 minutes de jeu. Martin Allegro et Florent Lambiet joueront mercredi, pour une place en quarts de finale, contre les Hongrois Csaba Andras et Janos Majoros. Associé lui au Polonais Jakub Dyjas, Cécrid Nuytinck a aussi passé le cap des 16es de finale du double messieurs en battant mardi en Bavière les Croates Filip Zeljko et Tomislav Kovic 3 sets à 1 (11-3, 12-10, 9-11, 11-7) en 27 minutes de jeu. Son prochain adversaire, mercredi en 8es de finale, sera une paire suédoise composée de Anton Källberg et Jon Persson. Seul Adrien Rassenfosse, associé au Norvègien Borgar Haug, n'a pas passé le cap des 16es de finale mardi, à cause d'une défaite contre les Tchèques Pavel Sirucek et Jiri Martinko qui se sont imposés 3 sets à 1 (8-11, 11-8, 11-5 et 11-7) en 26 minutes de jeu.