Chandeleur: comment faire un menu crêpes "entrée plat dessert"? Les explications de Julien Lapraille

À la veille de la chandeleur, le cuisinier Julien Lapraille, ancien candidat de Top Chef, était sur le plateau du RTLINFO 13h pour nous livrer ses secrets concernant les crêpes.

Est-ce que c’est possible d’imaginer un menu complet "crêpes" pour 10 euros par personne ?

Tout à fait, sans aucun problème parce que la crêtes en elle-même ne coûte pas très cher. ON peut vraiment la réutiliser sans aucun problème.

La crêpe, c’est une bonne farine, du beurre, des œufs…



Moi je vais rester sur la base lait, œufs, farine. Je fais très neutre. Pourquoi ? Parce que je peux la multiplier. Je peux la faire autant sucrée que salée, c’est très important. Après pour le type de farine, il faut savoir que justement la crêpe c’est quelque chose qui est très, très riche en fibres et on ne mange pas assez de fibres en Belgique. Donc, c’est très important. Par contre, pour les composants, c’est du lait demi-écrémé, des œufs riches en oméga trois et ensuite on prend une farine pas blanche. Une farine par exemple complète, une farine de sarrasin, d’épeautre. Ça dépend un peu de l’utilité. La consistance va changer selon la farine.

Si je vous comprends bien, c’est un menu diététique les crêpes finalement ?

Tout à fait. Ce qui est en fait négatif, c’est ce qu’on met dessus. Si on met une bonne cuillère, louchette comme on dit chez moi, de pâte à tartiner. Ça a un inconvénient. Par contre, si on fait une belle petite compotée comme ça de pomme avec juste un peu de jus de pomme, là c’est diététique. Donc vraiment faire attention à ce qu’on met dedans

Le défi du jour : un menu crêpes "entrée plat dessert". Ci-dessous les explications de Julien Lapraille.