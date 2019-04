Changement à venir: le feu vert INTÉGRAL pour tous les piétons et les cyclistes à certains carrefours (vidéo)

La Chambre vient d'approuver une proposition de loi qui instaure ce qu'on appelle le "feu vert intégral". Un dispositif déjà d'application aux Pays-Bas et qui prévoit, qu'à certains carrefours, le feu passe simultanément au vert pour TOUS les piétons et les cyclistes, quelle que soit leur direction.

Dans le modèle mis en place aux Pays-Bas, les voitures s’arrêtent et laissent passer tous les cyclistes et les piétons. Cette modification des feux tricolores est déjà en application à la ville d’Anvers. Il s’agit d’une phase de test en cours depuis un an.



"La Wallonie n’a pas attendu avant de protéger les cyclistes puisqu’il y a les panneaux b22 et b23 qui leur permettent déjà de tourner à droite ou aller tout droit quand le feux est rouge", précise Pierre-Laurent Fassin, le porte-parole de l’Agence wallonne pour la Sécurité routière (AWSR).





Un objectif : améliorer la sécurité

Seulement pour le principe du feu intégral, c’est un vrai arrêt du trafic motorisé qui s’impose. Une fois le feu passé au vert, les piétons et les cyclistes circulent quelle que soit la direction empruntée.



"On sait que dans des centres urbains comme Liège, Charleroi ou Namur, dans certains carrefours il y a beaucoup de trafic le matin avec des vélos mais aussi avec des voitures, donc c’est aussi pour les protéger avant tout", ajoute le porte-parole de l’Agence wallonne pour la Sécurité routière.



L’objectif est de réduire considérablement les accidents impliquant des cyclistes. 1.600 ont été répertoriés l’an dernier en Fédération Wallonie-Bruxelles.