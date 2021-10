Changement dans le port du masque à l'école en Wallonie, dès la fin des vacances de Toussaint

Les autorités responsables de l'enseignement se rencontraient ce mercredi matin, au lendemain d'un comité de concertation qui n'avait pas évoqué les écoles. Selon nos informations, elles ont décidé d'un retour du masque à l’intérieur des classes en Wallonie.

Les élèves du secondaire, les profs du secondaire et les profs du primaire devront à nouveau porter le masque en permanence en classe dans les écoles wallonnes (jusqu’ici, ce n’était plus en vigueur qu’à Bruxelles). Précision: ces derniers mois en Wallonie, les profs et élèves de plus de 12 ans étaient juste censés porter le masque lors de leurs déplacements en intérieur. Après les vacances, ce sera donc aussi quand ils restent assis en classe.

C'est une décision de la ministre de l’éducation Caroline Désir, en concertation avec les acteurs de l’enseignement (syndicats, directions d’écoles, PO,…).

La mesure sera appliqué le lundi de rentrée après le congé de Toussaint.