Changements dans la stratégie de testing: que faire si vous avez eu des contacts à haut risque?

En Belgique, il y a du changement dans la règle de la stratégie de test, si vous êtes vaccinés. Si vous êtes contacts à risque, vous devez vous placer en quarantaine pendant au moins 4 jours avant de faire un test. Une nouvelle procédure qui risque d'avoir un impact sur votre salaire. Alors, comment cela va-t-il se passer ? Y a-t-il des aides financières qui sont prévues ?

Contact à haut risque, vous vous placez en quarantaine. Si vous pouvez télétravailler vous recevez votre salaire habituel. Dans le cas contraire, vous bénéficiez d'une allocation de chômage temporaire ou du droit passerelle si vous êtes indépendant.

Mais comment l'obtenir? Après avoir reçu un code de dépistage par mail ou par le centre d'appel, vous devez être en possession d'un certificat de quarantaine obtenu soit via votre médecin, soit via le centre d'appel, soit via une plateforme en ligne via le site Masanté.be.

Après avoir renseigné vos informations personnelles, vous indiquez le code reçu.

A qui doit-il être remis? A votre caisse d'assurance sociale si vous êtes indépendant ou à votre employeur si vous êtes salarié. "Tout est versé via les organismes de paiement, soit les syndicats, soit via la Capac (la caisse auxiliaire de paiement pour les personnes non-syndiquées). Mais le montant est le même, 70% du salaire garanti avec un complément de 5,74 euros", rappelle Pierre-Yves Dermagne, le ministre fédéral de l'économie et du travail.

Après discussion au sein du gouvernement, le chômage temporaire pourrait être prolongé jusqu'à la fin mars 2022.