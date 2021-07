Changer de bande dans les embouteillages, ça ne sert à rien: "Au contraire, on nuit à la mobilité"

Changer de bande de circulation sur l'autoroute quand il y a des embouteillages, on y pense souvent... Il est vrai qu'on a l'impression, comme aux caisses d'une grande surface, de choisir toujours la mauvaise file.

Selon une étude de l'institut de sécurité routière Vias, un Belge sur quatre cède à la tentation. "Dépasser 20 voitures qui sont à l'arrêt, ça prend moins de temps que d'être dépassé par une voiture. Ça fait naitre un sentiment de frustration, on a envie de faire la même chose", explique Benoit Godart, porte-parole.

On aggrave la circulation

Mais ce faisant, "on nuit, au contraire, à la mobilité". Des études le prouvent: changer de bande ne sert à rien, c'est même comme ça qu'on créé des embouteillages. Plus les usagers changent de bandes, plus l'ensemble des usagers perdra du temps. Si un conducteur sur 5 le fait, les embouteillages augmentent d'au moins 2%.

47% des Belges s'en rendent compte et se disent "irrités" par ces changements de bande inutiles, selon Vias. Pensez-y...