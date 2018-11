Chaque jour, 135 conducteurs sous influence sont interceptés par la police

En dépit de multiples campagnes et d'actions Bob, l'alcool reste un problème mettant en danger des vies sur la route. L'an passé, en moyenne 135 ­conducteurs sous influence ont été interceptés au quotidien, selon les données du ministre de l'Intérieur Jan Jambon (N-VA), publiées dans Het Nieuwsblad, De Standaard et la Gazet van Antwerpen lundi. L'ivresse au volant occasionne chaque année 4.000 accidents.



La manière la plus efficace de dissuader les buveurs est d'augmenter le risque d'être pris en tort, s'accordent à dire les experts. Selon une enquête de l'institut Vias, seulement 10% des chauffeurs estiment que le risque d'être intercepté est grand ou très grand. Alors que, pour une bonne gestion de lutte contre l'ivresse au volant, cette proportion devrait être de 90%.