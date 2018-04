Charbon de bois, gaz ou plancha? Voici les nouvelles tendances en matière de barbecue

C'est le moment préféré des amateurs de grillades. Les barbecues vont chauffer ce weekend. Les vendeurs spécialisés s'attendent à être très sollicité. Barbecue au charbon de bois, au gaz, avec ou sans plancha? Quelles sont les nouvelles tendances en la matière ? Nicolas Loïc et Gaëtan Lillon font le point pour RTL Info.

De toutes les tailles, pour toutes les bourses mais surtout pour tous les aliments. Aujourd'hui, un barbecue ce n'est pas que de la viande. "Ce soir on va faire un poisson grillé, de l'espadon" témoigne un client. "On peut composer soit même. Il y a moyen de tout faire: légumes, viande, même des pâtes! Il y a moyen de faire tout ce qu'on veut." dit un autre client.

Aujourd'hui, un barbecue doit tout cuire. Du côté des Rolls du marché, on propose des modèles multifonctions. "La grille est bien spécifique. Elle permet aux aliments de ne pas tomber." détaille le gérant du magasin Wolu Garden Center.

Des nouveautés doivent encore arriver, toujours plus performantes et toujours plus faciles d'utilisation. Facile comme une plancha.

"Jusque l'année passée, les planchas avaient un look assez standard, tandis que maintenant elles ont vraiment un look très moderne" explique le gérant Benoît Kesteman.

Aujourd'hui, les planchas représentent 20% du marché. Très peu de fumée et une cuisson ultra rapide, une facilité d'utilisation qui plaît aussi aux dames. "Les gens se réunissent autour et on a constaté, quand on fait des démonstrations, que le public féminin se trouve près de la personne qui s'active à la plancha." précise le gérant.

Pour une plancha de qualité, comptez tout de même 600 euros, le même prix qu'un barbecue milieu de gamme. Du côté des combustibles, le charbon reste le meilleur marché et le plus utilisé.