Chasse à l'homme en Flandre: l'armée va lancer une enquête, plus de 30 militaires d'extrême-droite surveillés

Le commandement de l'armée va mener une enquête sur le militaire de 46 ans recherché par la police en Flandre et prendra ensuite les mesures qui s'imposent, a déclaré mercredi à Belga le président de la Centrale générale du personnel militaire (CGPM), Yves Huwart. "Des enquêtes comme celles-ci sont courantes", poursuit-il. "Nous sommes régulièrement confrontés à des soldats mêlés à de telles enquêtes. Lorsque des armes ou des munitions sont déplacées ou emportées de manière inappropriée, des mesures sont prises", a ajouté M. Huwart. "Si tout ce que l'on dit sur cet homme est vrai, alors son avenir à la Défense semble très compromis", a-t-il conclu.

Une trentaine de militaires soupçonnés de sympathie avec l'extrême droite sont suivis de près par le service de renseignement de l'armée, a récemment indiqué le chef de ce service, le général-major Philippe Boucké. "On creuse et on trouve. Le screening fonctionne bien. La menace reste infime au sein de la Défense", expliquait le "patron" du Service général du Renseignement et de la Sécurité (SGRS) dans une interview publiée le 27 mars dernier par le journal 'Le Soir'. Interrogée dans la foulée à la Chambre, la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder (PS), avait toutefois relativisé ce chiffre le 20 avril. "Il faut interpréter prudemment le chiffre de trente militaires en lien avec l'extrémisme de droite car il inclut les personnes pour lesquelles l'enquête pourrait conclure à l'absence de formes d'extrémisme", avait-elle répondu aux députés Guillaume Defossé (Ecol) et Kris Verduyckt (Vooruit).

Contraires aux valeurs de l'armée, le racisme et la xénophobie sont une infraction pénale et ne sont pas admis pour un militaire. Les sanctions dépendent de multiples facteurs. L'autorité peut sanctionner le militaire par une mesure statutaire pouvant aller jusqu'au licenciement, avait ajouté la ministre. Elle avait précisé qu'outre la vérification de sécurité prescrite par la loi, les nouvelles recrues sont également soumises à un examen de conformité aux normes et valeurs de l'armée. L'enquête du département d'état-major renseignement et sécurité (le SGRS), un extrait du casier judiciaire, un CV standardisé, les tests de personnalité et l'entretien de sélection peuvent révéler des éléments indésirables. Dans ce cas, le candidat est exclu de la procédure de sélection, avait souligné Mme Dedonder. Un de ses prédécesseurs à la Défense, André Flahaut (PS), a toutefois déploré que le screening ne se produise 'qu'à l'entrée" et plus par la suite. Il n'y a pas de screening pour le personnel civil de la Défense, a-t-il encore déploré auprès de l'agence Belga.