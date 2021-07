Chassé-croisé en France: "Il est fortement déconseillé de rouler durant toute la journée du samedi", prévient Bison Futé

Valises bouclées, coffre chargé, frigobox rempli... De nombreux Belges filent vers les vacances ce samedi. D'autres, pas de chance, en reviennent. C'est donc ce week-end le fameux chassé-croisé, les "juilletistes" croisent les "aoutiens"... Armez-vous de patience si vous prenez la route: la journée est classée rouge partout en Europe, noire même en France en direction du sud. En Belgique, les routes les plus chargées sont comme d'habitude la E40 vers la Côte et l'Allemagne, la E19 vers la France et la E411 vers les Ardennes. Notre envoyée spéciale, ce samedi matin, y a surtout croisé des Flamands et des Hollandais.

Mais les Belges vont principalement en vacances, en voiture, vers le sud de la France. Et comme tout le nord de l'Europe aime le soleil, ce samedi de départs est classé noir (extrêmement difficile) par Bison Futé, le traditionnel outil de prévision français. "Il est fortement déconseillé de rouler durant toute la journée du samedi. Mieux vaudra attendre dimanche 1er août pour partir", a-t-il prévenu.

Dans le sud-est de la France et sur l'arc méditerranéen, les difficultés de circulation sont attendues dans le sens des départs sur les autoroutes A6, A7, A8 et A9, ainsi que sur l'A20, A61, A62 et A63 dans le sud-ouest. "L'accès à la France par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense de 11h à 16h et de 18h à 20h (attente supérieure à 30 min) et très dense de 16h à 18h (attente supérieure à 1h)", a précisé l'organisme. Durant tout le week-end, des difficultés sont également attendues sur l'autoroute A10 en direction du Grand Ouest.