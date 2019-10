Chiens Vs Chats: combien nous coûtent nos animaux de compagnie par an?

Les chiens et les chats sont souvent considérés comme des membres de la famille à part entière. A ce titre, les maîtres dépensent sans compter. Des chiffres sont d'ailleurs compilés dans une étude réalisée pour une société d'assurance. Alors, combien nous coûtent réellement nos animaux de compagnie?

Céline habite Vilvorde, près de Bruxelles. Elle a deux chiens pour qui elle dépense sans compter. Ce qu'elle préfère, ce sont les accessoires. Dans ses tiroirs, il y a tout la tiraille du chien branché. Bandanas, laisses, colliers ou encore manteaux, le Belge dépense en moyenne 173 euros d'accessoire par an pour son chien, contre 196 euros lorsqu'il s'agit d'un chat. "Je n'ai pas de budget", explique Céline, "Je ne fais pas attention, ca dépend des accessoires dont j'ai envie sur le moment. Souvent ce sont les occasions: les anniversaires pour les chiens, Noël, Carnaval, Halloween. On aime faire des accessoires en fonction de la saison."

Un budget important

Direction Woluwe-Saint-Lambert, dans le cabinet du vétérinaire Philippe Henri. Après le look, il faut aussi veiller à leur santé. En moyenne, le chien et le chat rendent visite à leur vétérinaire deux fois par an. Le prix d'une consultation étant de 30 euros. "Comme les animaux vivent de plus en plus longtemps, on fait de plus en plus de gériatrie. Un vieux chat ou vieux chat, va venir chez le vétérinaire une fois par mois, même parfois plus souvent pour un vieux chat", explique Philippe Henri. Lorsque les frais de vétérinaires dépassent 1000 euros, 8 propriétaires d'animaux sur 10 se disent prêts à payer contre deux qui opteront pour l'euthanasie. "Je ne le cache pas, il y a des gens qui vont manger des spaghettis pendant huit jours pour avoir de quoi payer les soins nécessaires pour leur animal," fait savoir le vétérinaire. Place au budget nourriture. A la caisse d'une animalerie bruxelloise, un client fait quelques provisions. Pour ses deux chats, il achète trois sacs de graviers et de la pâtée. "J'en ai pour deux semaines", dit-il. Budget: 51 euros.

En additionnant tous les frais imaginables, votre chien coûte en moyenne 1959 euros par an. Votre chat, 1573 euros. Mais peu importe, la majorité des propriétaires estime que leur animal est un réel support émotionnel.