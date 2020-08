ChildFocus lance une appli pour signaler les disparitions d'enfants: "Nous lançons un appel à la population" (vidéo)

ChildFocus lance une application pour alerter la population en cas de disparition d'enfant. Elle s'appelle Child Rescue. Si vous la téléchargez sur votre GSM vous serez alerté d'une disparition dans votre région.

Comment fonctionnera cette application? Et quel est le but de child Focus?

"C’est beaucoup plus rapide et personnel. Il y a une notification qui est envoyée aux personnes qui se sont abonnées. Donc vous ne devez pas nécessairement vous connecter sur un réseau social pour être au courant. Et vous pouvez donner également de l’information : Si vous avez un témoignage sur la disparition, il est automatiquement enregistré et transféré aux services de police et aux autorités judiciaires. Un autre avantage du système est que vous êtes informés de l’évolution de la disparition et vous allez recevoir une notification à partir du moment où l’enfant est retrouvé", a expliqué Miguel Torres Garcia, directeur des opérations de Child Focus.

"Ce système est vraiment basé sur la solidarité. Il ne fonctionne que s'il y a suffisamment d’abonnés au système Child Rescue. C’est pour ca que nous faisons un appel à la population de s’abonner", a ajouté le directeur des opérations de Child Focus.



Plus d’informations sur le site www.childfocus.be