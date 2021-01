Dès lundi, les jeunes jusque 12 ans vont devoir faire un choix. En effet, ces derniers sont à présent contraints d'opter pour une seule activité extrascolaire par semaine. Pour les sportifs, cela s'ajoute à l'instauration d'une bulle de 10 enfants maximum.

Une nouvelle règle qui limite les possibilités et frustre les enfants. "C'est décevant de ne pas jouer de match parce que des fois, on a envie de se faire des passes en collectif et de gagner", nous raconte un jeune joueur de football, qui ne rejouera plus de 11 contre 11 avant un certain temps. "Ça m'énerve, parce que j'ai envie de jouer comme avant, de jouer comme ça tous les samedis et de m'amuser", embraye Ulysse, son équipier.

Mais le dilemme est ailleurs, avec l'obligation de faire un choix entre différentes activités. "En plus du foot, je fais les scouts et je ne sais pas encore lequel choisir", témoigne un jeune. "Ils ont besoin de bouger, ils ont besoin de sortir. Ce n'est pas évident", embraye un papa, inquiet pour l'avenir de son enfant.

Pour les 12-18 ans, les activités sportives reprendront en extérieur. Mais là-aussi, pas question de dépasser la bulle de 10 et de multiplier les activités.

