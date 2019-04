Christelle a vaincu le cancer deux fois avant de se faire licencier: "La maladie ne m’a pas aidée"

Ce lundi soir après le RTL INFO 19H, vous retrouverez le magazine Images à l'appui. L'émission abordera le cas de Christelle. Elle a vaincu le cancer mais s'est fait licencier dès son retour au travail. Témoignage.

A seulement 41 ans, Christelle a déjà combattu la maladie à deux reprises. Un parcours extrêmement difficile pour la jeune femme et son entourage. Mais alors que la guérison est bien engagée, son combat professionnel ne fait que commencer.

"J’ai été absente presque deux ans (1 ans et 8 mois exactement). Pour tout ce qui est de l’encadrement des collègues et de la société, j’ai vraiment bien été entourée et soutenue. Mais la personne, qui était ma cheffe, a refusé mon mi-temps médical, recommandé par les médecins et les spécialistes", explique-telle.

Christelle reprend donc son temps plein sans aucune adaptation. Là encore, la jeune femme s’accroche mais elle va subir un nouveau revers, puisque son employeur finira par la licencier.

Une réorganisation d’entreprise qui survient juste après son second cancer. "Même si on vous dit que ce n’est pas à cause de la maladie, je reste convaincue que la maladie ne m’a pas aidée. C’est ce que je voudrais revendiquer sans vouloir accuser qui que ce soit. Quand on est déjà tombé deux fois et qu’on perd son travail, cela reste un choc et une injustice", confie-t-elle.