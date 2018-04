Christelle nous confie son RAS-LE-BOL envers la panne "ENNUYEUSE" de sa banque Argenta: "Les horaires des agences ne sont pas même pas élargis"

Le site internet d'Argenta rencontre toujours quelques soucis techniques ce jeudi matin. Il n'est toujours pas complètement accessible. La banque a mis en route une nouvelle plateforme en ligne le week-end dernier et elle a subi des ratés. Des fraudeurs en ont profité pour tenter d'escroquer des clients via des mails frauduleux. Vous êtes encore nombreux à nous contacter via le bouton orange Alertez-nous ce jeudi matin pour nous communiquer votre embarras.

C'est le cas de Christelle qui déplore fortement cette situation : "Encore un jour sans avoir accès à nos comptes ARGENTA cela commence à être ennuyeux et les factures commencent à arriver et certaines d’entre-elles sont importantes et malheureusement les horaires des agences ne sont pas élargies quand on travaille de 9h à 16h30, c’est compliqué d’être là avant la fermeture de la banque."

Du côté de la banque, le retour à la normale se fera petit à petit. "Ce jeudi matin, la priorité est donnée aux agences et aux transactions financières", expliquait hier Argenta. Les autres canaux seront activés petit à petit. "Il est important de souligner que les clients peuvent toujours effectuer des retraits d'argent à l'ATM ainsi que des paiements avec leur carte dans les magasins. Les soldes de tous les comptes sont à jour et corrects. Des virements urgents peuvent toujours être effectués via nos agences."