Christiane se fait arnaquer de 50.000 euros par une voyante: elle devait payer 700 euros des bougies

Christiane dit avoir été manipulée par une voyante. Elle évoque une extorsion à hauteur de 50.000 euros. "Elle m'a dit qu'il y avait des bougies qui valaient plus de 300, 400 euros, voire 700. Je lui dis que ce n'était pas vrai et que j'avais moi-même des bougies de chez "Action" qui coûtent 2 euros. Elle me dit 'Christiane, ici ce sont des bougies spéciales'."

La voyante l'assure, Christiane va bientôt gagner le gros lot à la Loterie Nationale. "Le lendemain ou surlendemain, elle m'a sonné : 'Christiane, tu as gagné 145.000 euros'. Je l'ai cru !", regrette Christiane.