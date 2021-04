Christie Morreale: "Quand on dit aux Flamands d'aller se faire vacciner, ils y vont, les Wallons pas et les Bruxellois encore moins"

Une partie des Belges est toujours méfiante concernant le vaccin contre le coronavirus. Les risques des formules d’AstraZeneca et de Johnson & Johnson inquiètent une partie importante des Belges. De nombreux Francophones refusent encore de se faire vacciner.

Pour Wouter Beke, ministre Flamand de la Santé, "la Flandre ne doit pas être la victime de la situation francophone". "Nous ferons notre devoir. Le Flamand doit en être récompensé", a dit le ministre à De Standaard samedi.

Christie Morreale, vice-Présidente et Ministre de l’Emploi, de la Formation, de la Santé, de l’Action sociale, de l’Égalité des chances et des Droits des femmes - PS, a réagi à ces propos. Pour la ministre, les Flamands et les Francophones "avancent au même rythme".

"Dans les personnes les plus âgées il reste environ 5% de personnes à convaincre pour pouvoir considérer qu'on atteint l'immunité pour cette tranche d'âge là (...) c'est vrai qu'on doit faire deux fois plus d'efforts qu'eux car les Flamands, quand on leur dit d'aller se faire vacciner, ils y vont. Les Wallons pas et les Bruxellois encore moins", a reconnu Christie Morreale. "Donc on doit faire des grosses campagnes de communication". A partir de lundi, il y aura des informations, a-t-elle annoncé. "On essaie de doubler les messages pour convaincre les francophones d'aller se faire vacciner. Il n'y a aucune raison qu'on n'atteigne pas ces 80% d'ici le 8 mai".