Christophe a fait une demande de report de son crédit hypothécaire, mais n'a toujours pas de nouvelles: où en est-on?

Le coronavirus en Belgique frappe financièrement de plein fouet de nombreuses personnes placées en chômage économique depuis l'instauration des mesures de confinement. Le mois dernier, l'État et les banques s'étaient entendus pour permettre un report du crédit hypothécaire afin de relâcher la pression sur ces citoyens. Cependant, certains d'entre eux n'ont toujours pas de nouvelles. C'est le cas de Christophe pour qui le temps commence à devenir long...

Le coronavirus a mis à l'arrêt la plupart des secteurs d'activité. Dès la mise en confinement de la population à la mi-mars, de nombreux Belges se sont ainsi retrouvés au chômage économique avec, pour certains, une nette perte de revenus. Heureusement, le 22 mars dernier, le gouvernement fédéral, la Banque nationale de Belgique et le secteur financier trouvaient un terrain d'entente au niveau des remboursements d'emprunts. Un report du crédit hypothécaire afin de relâcher la pression sur les citoyens.

Une mesure qui était la bienvenue pour Christophe (nom d'emprunt car il a préféré rester anonyme). Conducteur de chantier, il a été mis au chômage économique par son entreprise dès l'annonce des mesures de confinement. "On était occupé sur un gros chantier de construction à Ath. On mettait en oeuvre trois blocs de 11, 16 et 18 appartements. Et puis, on nous a annoncé qu'on arrêtait...", nous indique-t-il. D'ordinaire, il touche 2.500 euros par mois. "Mais pour mars, j'ai reçu 2.000 €. Pour avril, je n'ai toujours rien reçu. Je suis dans l'inconnue. Alors, j'ai fait mes calculs et je devrais tourner autour des 1500-1600 €".

Soit une perte de près de 1.000 euros pour ce Montois de 46 ans qui sait qu'il n'est "certainement pas à plaindre avec ces rentrées-là": "Je suis au courant qu'il existe de nombreuses personnes, par exemple des femmes seules, qui s’en sortent très bien avec ce montant. Mais c'est juste que quand on a une maison et qu'on a entrepris des travaux, on s'attend quand même à avoir son salaire tous les mois pour payer tout ça". En plus de son eau, son gaz, son électricité et de la nourriture pour lui et ses trois enfants.

Christophe a donc introduit une demande de report de son prêt auprès de sa banque Fortis. "Je l'ai fait dans la foulée de l'annonce du report", assure-t-il.

Pour rappel, il y a quatre conditions à respecter:

1) La crise du coronavirus a entraîné la baisse ou la disparition des revenus du fait de:

- chômage temporaire ou complet

- maladie consécutive au Covid-19

- fermeture du commerce

- mesures transitoires

Pour les couples, il suffit que le revenu de l'un des partenaires ait diminué ou disparu du fait de la crise du coronavirus.

2) Au 1er février 2020, il n'existait aucun retard de remboursement du crédit hypothécaire pour lequel un report est demandé.

3) Le crédit hypothécaire a été contracté pour l'habitation unique et la résidence principale en Belgique du/des emprunteur(s) au moment de la demande de report.

4) Au moment de la demande de report de paiement, le total des actifs mobiliers sur les comptes à vue et d'épargne et dans un portefeuille d'investissement auprès de la banque propre ou d'une autre banque est inférieur à 25.000 euros. L'épargne-pension n'est pas prise en compte dans ce calcul.

Si la demande a été introduite avant le 30 avril 2020, le particulier peut bénéficier de la période maximale de 6 mois de report de paiement, jusqu'au 31 octobre 2020 au plus tard. Si la demande n'a été introduite qu'après le 30 avril 2020, le citoyen bénéficiera également d'un report de paiement jusqu'au 31 octobre 2020. Cela signifie toutefois qu'il ne pourra pas bénéficier du délai maximal.

D'après Christophe, rien ne pose de problèmes puisqu'il affirme rentrer dans les conditions émises par les autorités publiques et le secteur financier. Il aurait donc dû voir son paiement de mars reporté. "Pourtant, j'ai vu sur mon compte que j'ai été prélevé automatiquement (par domiciliation, ndlr) début mars".

Renseignement pris auprès de Fortis, on lui a signalé du "retard dans le traitement" des dossiers car "nos services ont été 'submergés' par le flux de demande". "Je tiens à signaler que cela ne change rien dans votre dossier car au lieu de reprendre les paiements en octobre, vous reprendrez en novembre. Je puis vous dire que votre demande est envoyée et l'acceptation vous parviendra courant de la semaine du 13 avril", peut-on encore lire dans un échange d'e-mails avec un "Conseiller Clients" de la banque montoise.

Patience est le maître-mot

Et pourtant, à ce jour, Christophe n'a toujours pas reçu de nouvelles. "J'ai essayé de demander un rendez-vous pour éventuellement avoir des réponses à ce retard mais personne ne m'a répondu". "J'ai pu payer ma mensualité le mois passé mais étant donné le montant que je vais percevoir ce mois, je serai dans l'impossibilité d'honorer la mensualité de mon prêt hypothécaire pour ce mois d'avril".

Au 22 avril, les banques avaient déjà accordé un report de paiement de leur crédit hypothécaire à exactement 66.514 particuliers, nous apprend Febelfin, la fédération du secteur financier, qui assure "que les banques traiteront le plus rapidement possible les demandes en la matière qu'elles recevront dans les semaines et mois à venir. Les particuliers et entrepreneurs sont invités à prendre contact rapidement avec leur banque s'ils sont confrontés à des problèmes de paiement".

Christophe doit donc (encore) un peu patienter. "Je peux comprendre qu'ils soient saturés, cela ne me pose aucun problème mais ce n'est pas facile". Et le temps commence à devenir long pour le papa de trois enfants. A la maison, on s'organise comme on peut et, surtout, on fait beaucoup plus attention. "Ce mois-ci, on a fait hyper attention à ce qu'on a acheté. On a pris ce qui était vraiment nécessaire. Heureusement, les enfants sortent moins, ne demandent pas d'argent de poche et ont moins envie d'acheter. Mais ma fille est confinée dans son kot à Louvain, et ça il faut continuer à le payer...".

Deux bonnes nouvelles, tout de même: lundi, il va peut-être reprendre le travail. "Oui, j'attends un appel de mon employeur. J'espère vite reprendre". Ensuite, Febelfin indique que personne ne sera fiché à la Centrale des crédits aux particuliers (CCP) de la Banque nationale de Belgique en tant qu'emprunteur défaillant s'il bénéficie d'un report de paiement dans le cadre de la mesure "corona".