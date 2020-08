Christophe De Keyser et Jolien Vermeylen champions de Belgique de triathlon sprint

(Belga) Christophe De Keyser (Trigt), chez les messieurs, et Jolien Vermeylen (Atriac), chez les dames, ont remporté samedi les titres de champions de Belgique de triathlon sprint, à Viersel dans la province d'Anvers.

Pour son premier sacre national chez les seniors, le triathlète d'Overijse, âgé de 27 ans, a couvert les 750 m de nage, 20 km de cyclisme et 5 km de course à pied en 54:04. Dries Matthys, vainqueur chez les espoirs (-23 ans) a pris la 2e place à 12 secondes (54:16) devant Jonathan Wayaffe, titré en 2019, qui a complété le podium à 15 secondes du vainqueur (54:19). Vermeylen a décroché le titre féminin en 1h04:00 devant Hanne De Vet, 2e à 32 secondes (1h04:32), et la championne sortante Laura Swannet, 3e à 1:27 (1h05:27). (Belga)