Chute pour Barry Baltus au Grand Prix d'Autriche Moto3

Parti 23e sur la grille, Baltus avait gagné quelques positions dans le premier tour avant de redescendre au 23e rang. Mais le Waretois a chuté dans le 7e tour et a été contraint à l'abandon. C'est la première fois que Baltus chute depuis ses débuts en Moto3 le mois dernier, séances d'essais comprises. Au terme des 23 tours de course, l'Espagnol Albert Arenas (KTM Valresa Aspar Team), déjà leader du championnat, a remporté sa troisième course de la saison. Il s'est imposé après avoir doublé son compatriote Jaume Masia (Honda Leopard Racing) à deux virages de l'arrivée. Le podium est complété par l'Italien Celestino Vietti (KTM Sky VR46 Racing Team). Á l'instar de la Formule 1, deux courses d'affilée sont prévues sur le circuit de Spielberg. La prochaine course, le Grand Prix de Styrie, aura lieu le dimanche 23 août. (Belga)