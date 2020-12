Cinq fois moins de passagers à Brussels Airport en ce 1er jour des départs en vacances: où vont-ils et pourquoi partent-ils?

Nous sommes à la veille des vacances de Noël, un jour traditionnellement très chargé dans les aéroports. Ce vendredi, Brussels Airport accueille entre 10.000 et 15.000 passagers. C'est cinq fois moins que l'année passée à la même époque. Mais où vont-ils et pourquoi partent-ils ?

Premier jour de départ pour les vacances de Noël. Aujourd’hui 15.000 passagers sont attendus à l’aéroport de Bruxelles National. Malgré la situation sanitaire, certains ont pris un vol de dernière minute. "On regarde s’il n’y a pas un autre endroit où l’on peut passer les fêtes au soleil", explique un voyageur en face du tableau d'affichage.

Malgré les restrictions imposées pour partir en vacances, beaucoup de Belges veulent avant tout changer d’air. "Cela fait des semaines que l’on ne sort pas trop de la maison et on voudrait un peu voir autre chose", confie une jeune femme. "Juste une semaine pour faire du surf et du temps en famille", explique un autre voyageur prêt à s’envoler.

Par nécessité ou pour retrouver sa famille

D’autres partent plutôt par nécessité ou pour retrouver leur famille à l’étranger. "Je pars en France auprès de ma famille pour les fêtes de Noël pendant deux semaines et je reviens ici dans le cadre de mes études", indique une étudiante. "C’est juste qu’on a un souci familial, donc on doit y aller", témoigne une autre jeune femme.

"Les vols sont assez remplis"

Les îles Canaries et l’Espagne sont notamment les destinations les plus choisies en cette période de l’année en raison des conditions de voyage moins contraignantes. "Durant les vacances de Noël, on attend environ 65 départs par jour. C’est moins évidemment que les années précédentes mais c’est quand même plus que ces derniers jours. Les vols sont assez remplis", assure Nathalie Pierard, porte-parole de Brussels Airport.

Actuellement, les compagnies aériennes enregistrent des taux de remplissage de 85 à 90%.