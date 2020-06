Circus, Luckygames, Goldenvegas, plusieurs sites de casino en ligne en maintenance depuis hier: s’agit-il d’une cyberattaque?

Plusieurs personnes nous ont signalé les problèmes qu’elles rencontrent récemment sur des sites de jeux en ligne, via le bouton orange Alertez-nous. Stéphane a notamment indiqué: "Depuis hier matin, certain sites de casino en ligne ne fonctionnent plus, ils parlent de maintenance. Aujourd'hui, c'est toujours en maintenance… Une maintenance qui dure aussi longtemps, je n’ai jamais connu ça".



Stéphane, comme d’autres joueurs, s’inquiète de cette situation car ces plateformes disposent de données personnelles sur les joueurs : adresse, numéro de registre national, etc.



Une cyberattaque ?



Ce matin, à 10h, ces sites sont effectivement inaccessibles. Certains affichent un message indiquant "une page non trouvée", d’autres mentionnant effectivement une maintenance.



Capture d'écran Circus.be



Capture d'écran Carousel.be





Contactée, la police fédérale confirme qu’il y a une cyberattaque en cours qui touche plusieurs sites de casino en ligne. Elle indique que des investigations vont être menées, mais ne fait aucun autre commentaire.