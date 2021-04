Clients Carrefour débités deux fois: ce dysfonctionnement a aussi touché d'autres enseignes durant le week-end, voici lesquelles

Le dysfonctionnement qui a provoqué un double paiement de la part de certains clients Carrefour provient du processeur de paiement de la firme, Market Pay, une filiale de Carrefour, a rapporté la porte-parole de l'enseigne agroalimentaire à Belga. Mais des clients ayant effectué des achats dans d'autres magasins, et même en France, ont été touchés par ce dysfonctionnement. Explications.

Vous aviez été très nombreux à nous signaler, via le bouton orange Alertez-nous, votre étonnement après avoir fait vos courses dans les magasins de la chaîne Carrefour ce week-end. Et pour cause, le montant total des courses avait été retiré 2 fois des comptes en banque de nombreux clients. Les personnes impactées par cette erreur, des milliers, ont fait leurs courses ce week-end (24 et 25 avril). Un "incident technique" qui a, depuis, été résolu d'après un communiqué de presse relayé par la chaine ce mercredi.

Un dysfonctionnement qui n'a pas seulement touché l'enseigne Carrefour

"Je voulais réagir concernant l’article du double débit concernant les clients Carrefour. Je voulais vous informer que le (ou les) magasin(s) GRAND FRAIS sont également concernés", nous écrit Gauthier depuis Messancy dans la province du Luxembourg. Même chose pour cet habitant de Mouscron: "Nous faisons nos courses dans un Leclerc Drive en France et la même chose à été constatée", nous alerte Nicolas qui s'y est rendu le 25 avril. Même son de cloche pour Audrey qui, elle, a fait ses courses à Auchan à la frontière française ce dimanche. Jade, elle, a été débitée pas deux mais... trois fois!

Que s'est-il passé ?

Carrefour a nié être responsable de ces doubles paiements, constatés par des clients durant le week-end mais aussi en ce début de semaine. Selon la chaîne de magasins, l'erreur provient de prestataires externes, et plus particulièrement, Maestro-MasterCard géré par Market Pay. "L'incident s'est produit entre deux prestataires bancaires de Market Pay (Mastercard et CMCC)", précise la porte-parole ce mercredi matin à Belga.

Ce serait donc Market Pay le "responsable". Cette société de paiement européen a envoyé, par mégarde, une liste avec les transactions de paiement deux fois aux banques, si bien que les montants ont été puisés deux fois dans les comptes des clients.

"Cet incident technique n’est d'ailleurs pas circonscrit aux magasins Carrefour", précise l'enseigne dans son communiqué de presse. Ce sont donc toutes les chaines de magasins qui ont recours aux services de Market Pay qui semblent avoir été touchées par ce dysfonctionnement. Ceci inclut les magasins Grand Frais, Leclerc, Auchan ou encore les magasins de chaussures Torfs.

Les clients seront remboursés automatiquement à partir d'aujourd'hui

Dans son communiqué, l'entreprise précise que les premiers remboursements ont déjà eu lieu ce mercredi. Les clients concernés ont été et seront remboursés de manière automatique. "Ils ne doivent donc rien entreprendre à cet effet. La grande majorité des remboursements seront faits avant la fin de la semaine, dépendant de chaque banque".

"Même si les fautes ont été causées par des prestataires financiers externes, Carrefour tient à présenter toutes ses excuses auprès des clients touchés par ce désagrément", conclut le communiqué.