Climatiseur allumé et portes ouvertes dans les magasins, c'est interdit en France: qu'en pensent les Belges?

De nombreux magasins dans les centres villes gardent leurs portes grandes ouvertes alors qu'ils font fonctionner leur air conditionné. En France, la ministre de la transition écologique veut interdire cette pratique. Chez nous, de nombreux commerçants ne seraient pas ravis d'une telle obligation...

Avec la porte ouverte, la consommation électrique de la climatisation augmente d'environ 25%. Ce n'est pas économique, ce n'est pas écologique, et pourtant, dans le centre de Liège, quatre magasins sur cinq fonctionnent comme ça. Tous invoquent la même raison : "On a déjà testé mais une fois que la porte est fermée, les personne n'osent pas ouvrir la porte et pensent parfois que le magasin est fermé, alors qu'une fois qu'elle est ouverte, ça permet de venir plus facilement", explique Nina Mateus, conseillère de vente en produits de beauté.

Le problème est le même en hiver : lorsqu'il fait froid dehors et chaud dedans, les commerçants laissent les portes ouvertes, persuadés d'attirer plus de clients.

"Ça fait comprendre aux gens que le magasin est ouvert donc moi je ne vois pas où se pose le souci", lance une autre commerçante. Et lorsqu'on lui explique que cela consomme beaucoup d'énergie, elle reconnait qu'il y a un problème : "Ah, de ce point de vue là, oui, effectivement".

"Il faut climatiser intelligemment et ne pas laisser les portes ouvertes, ça c'est un gaspillage", estime une passante.

En France, pour rendre l'interdiction efficace, des amendes sont prévues. Et si la Belgique décidait de s'aligner ?

"C'est comme le Covid, on sera tenus de respecter les règles, mais j'espère que ça n'arrivera pas", lance Nina Mateus, conseillère de vente en produits de beauté. Pour un airco branché et avec des portes ouvertes, actuellement en France, ce sont les communes qui fixent les amendes : 38 euros à Bourg-en-Bresse, 150 euros à Paris ou à Besançon. Une loi à l'échelle nationale est en projet, avec un plafond d'amende à 750 euros.