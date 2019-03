Clocher menaçant de tomber, sapin entravant la circulation: plusieurs centaines d’interventions pour les pompiers (vidéo)

Les pompiers ont été sur la brèche depuis hier matin. Ils ont reçu plus de 2000 appels sur l'ensemble de Bruxelles et de la Wallonie.

À Hanzinelle (Florennes), les pompiers tentent de dégager un imposant sapin qui entrave la circulation et menace le réseau électrique, branche par branche. En attendant la fin du tronçonnage, la route qui relie Gerpinnes à Florennes demeure fermée.



"La problématique, c’est d’essayer de limiter les dégâts au niveau des câbles électriques pour Ores et en même temps, il faut assurer un maximum de sécurité pour le personnel travaillant sur l’arbre", explique Patrick Philippart.



Le sapin s’est couché sur son voisin d’en face, ce qui complique le travail de dégagement. L’opération devrait durer deux heures. L’équipe partira ensuite sur d’autres interventions. "Les pompiers ont travaillé d’arrache-pied une grosse partie de la nuit. Hier, dimanche, il y avait beaucoup de volontaires disponibles. Maintenant, il y a un peu moins de personnes mais il reste quelques interventions éparses", précise le capitaine Gilles Boonen.





Des centaines d'interventions dans toutes les provinces

A Mont-sur-Marchienne, c’est un clocher qui menace de tomber. Mais pas question pour les pompiers d’agir sur-le-champ. "Pour le moment on attend de savoir si le paratonnerre est radioactif au radium ou pas. Il n’y a pas de danger pour le voisinage, c’est juste que pour l’intervention, on n’a pas le droit de toucher tant qu’on ne le sait pas puisqu’on doit prendre certaines précautions", justifie Laurent Dagnelie, le chef d’équipe de la zone de secours "Hainaut-Est".



Au niveau des chiffres, il y a eu 340 interventions à Bruxelles, 140 dans le Brabant wallon, 300 à Liège et plus de 400 dans les autres provinces. Depuis hier, ce sont les pompiers de tout le pays qui sont mobilisés.