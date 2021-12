La porte d'une habitation attaquée aux pétards "Cobra" à Anvers: "Ce type d'attaques semble être une nouvelle tendance"

À Anvers, la porte d'une habitation a été attaquée aux pétards à Deurne. La technique, de plus en plus fréquente, semble être liée au trafic de drogue.

La vitre du hall a volé en éclats, la porte du garage a été transpercée. La cible est un immeuble à appartements de Deurne (Anvers). Les habitants ont prévenu la police ce vendredi soir après avoir été surpris par une explosion. "Il était environ 23h lorsque trois habitants ont sursauté après un gros boum. Le laboratoire de la police et le service de déminage ont été envoyés sur place. Selon leurs premières constatations, il s'agirait de dégâts provoqués par des pétards de type Cobra", explique Lieselotte Claessens, porte-parole du parquet d'Anvers.

Un "Cobra" désigne un pétard qui fait l'effet d'une petite grenade. En Belgique, sa vente est illégale. Mais en trouver sur Internet n'est pas très compliqué. Son utilisation en rue comme véritable arme semble de plus en plus fréquente selon la police. "Ce type d'attaques semble être une nouvelle tendance. Nous ne savons pas vraiment expliquer pourquoi si ce n'est que c'est beaucoup plus facile de s'en procurer", constate la porte-parole du parquet d'Anvers.

Il y a quelques jours, une attaque similaire visait la maison du bourgmestre d'Anvers, Bart De Wever. Puis une maison vide à Deurne. Il n'y a pas de blessés. "Juste des dégâts matériels. Le parquet a chargé un juge d' instruction d'ouvrir un dossier", ajoute Lieselotte Claessens.

Les enquêteurs soupçonnent que ces attaques soient liés au trafic de drogue, véritable fléau à Anvers.