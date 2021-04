Le gouvernement fédéral et les ministres-présidents des entités fédérées se retrouvent cet après-midi pour un nouveau comité de concertation. L'un des points en discussion est celui des terrasses des cafés et des restaurants.

Les terrasses de l'Horeca devraient rouvrir le 8 mai. Le protocole, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles elles seront ouvertes, devrait être annoncé ce vendredi. Les attentes en la matière de la part des cafetiers sont grandes.

Chez Virginie De Meurers, à Liège, 140 clients peuvent être accueillis à l'extérieur. C'est l'essentiel de son business. Pourtant, elle est partagée entre espoir et inquiétude: "Oui, de l'espoir, je n'en ai plus beaucoup. Je suis inquiète qu'on nous repousse à nouveau cette date d'ouverture des terrasses", a-t-elle confié à notre journaliste Fanny Dehaye.

S'il y a des aménagements au niveau des mesures sanitaires, elle pourra s'organiser. Par contre, au niveau de la fermeture par-delà 20h, qu'en pense cette gérante de café? "C'est indispensable pour nous permettre de récupérer un minimum tout ce qu'on a perdu. Maintenant, le but de l'ouverture des terrasses était d'éviter les rassemblements clandestins. Si cela ne va pas au-delà de 20h, c'est complètement ridicule. Vingt-trois heures - minuit me semble plus raisonnable".