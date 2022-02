À la sortie du Comité de concertation de ce vendredi, le ministre des PME, David Clarinval, s'est exprimé au micro de notre journaliste. Le ministre affirme sa confiance de retrouver prochainement "une vie normale".

"Aujourd'hui on passe en orange et j'ai parlé avec des virologues qui m'ont dit que si la tendance continue comme ça, on pourra passer en jaune début mars. On peut vraiment souffler. Aujourd'hui c'est déjà un air de déconfinement, au mois de mars probablement un déconfinement total. On aura ensuite l'été qui, je l'espère se passera bien et on croise les doigts pour ne pas devoir reprendre des mesures en automne. On peut raisonnablement espérer retrouver une vie normale", a-t-il déclaré.