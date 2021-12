Codeco: les secteurs culturel et récréatif à nouveau à l'arrêt quasi complet dès le 26 décembre

Selon nos informations, le dernier comité de concertation de ce mardi 22 décembre aurait décidé de mettre un nouveau coup de frein sur le secteur culturel et récréatif (en intérieur), dans le but de limiter, une fois de plus, la propagation du coronavirus et de ses variants.

Dès ce dimanche 26 décembre, le secteur culturel en intérieur sera fermé. Cela concerne:

les salles de concert

les théâtres

les cinémas

les parcs d'attraction en intérieur

Quelques exceptions: les musées, les bibliothèques, les camps sportifs et les piscines

Dans un registre un peu différent, au niveau du sport: les compétitions et les entraînement, en salle et en extérieur, seront sans public à partir de lundi.