Cohue dans les magasins de bricolage et loisirs créatifs juste avant le confinement: "J'ai un peu peur de m'ennuyer" (vidéos)

Le coronavirus en Belgique et la période de confinement qui en résulte a précipité de nombreux clients dans les magasins de bricolage avant leur fermeture ce mercredi midi. Confinés chez eux, de nombreux individus ont envisagé de faire des réparations dans la maison ou de jardiner, ce qui les a poussés à rapidement aller acheter le matériel manquant.

Au Brico de Jambes ce matin, de nombreux clients sont venus dès l'ouverture afin de faire le plein de matériaux de bricolage. Objectif pour la plupart : s'occuper pendant le confinement.

C'est le cas de Maxime, venus acheter de quoi fabriquer des étagères pour sa maison. Il reconnaît avoir "un peu peur de s'ennuyer". Il a dû patienter avant de se fournir en planches et en peinture.

"Je n'avais pas envie de faire la file mais au final, j'aurais dû venir encore plus tôt parce qu'il y avait quand même pas mal de monde. J'ai fait la file, j'ai été stoppé parce qu'il y avait déjà trop de personnes dans le magasin et puis on est rentrés au compte-goutte : une personne qui sort, une personne qui rentre."

À l'intérieur, un nombre limité de personnes : "On n'était pas énormément, confirme-t-il. Et on nous demande, dans les haut-parleurs, de respecter les distances de sécurité."

Ce n'est pas pour s'occuper pendant le confinement que Françoise est quant à elle venue, mais pour acheter un bien essentiel quand on passe ses journées à la maison : "Du pellet, en espérant qu'il y en ait encore, qu'on puisse encore en trouver, sinon on ne sait plus se chauffer. C'est le chauffage le plus important", explique-t-elle.

Il y a plein de choses. Plein de choses à réapprendre aussi !

À Etterbeek, le magasin Schleiper a connu davantage de succès ces derniers jours. Et pour cause : on y vend du matériel de loisirs créatifs : l'idéal pour occuper les enfants en confinement.

Geneviève est déjà venue hier pour s'approvisionner. "Je suis allée chercher des choses pour mon petit-fils, que j'ai emballé tout de suite et que je viens d'aller porter à la poste, parce qu'ils sont en Bretagne tous les magasins sont fermés aussi, ils sont aussi confinés chez eux. Donc, il faut les occuper à la maison", explique-t-elle.

Pour cette artiste, les activités manuelles sont un excellent moyen de travailler la créativité de l'enfant durant cette période. "Les enfants restent à la maison, donc on se dit : on va acheter du papier crépon, on va acheter du papier pour dessiner, du matériel, ça regorge ici, s'enthousiasme-t-elle. Il y a des boites toutes faites. On peut construire un dinosaure par exemple, le colorer. Il y a des idées : on peut coudre aussi : ils vendent des tissus, du ruban, du tricot, il y a plein de choses. Plein de choses à réapprendre aussi !"

