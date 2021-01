Colchicine: les médecins belges peuvent-ils prescrire ce médicament aux patients atteints du covid?

La colchicine, médicament contre la goutte, pourrait réduire les risques de complications liées au Covid-19.

Une vaste étude clinique montre que la colchicine, un puissant anti-inflammatoire utilisé pour le traitement de la goutte, réduit les risques de complications liées au Covid-19, a annoncé l'Institut de Cardiologie de Montréal (ICM). Et - 44% de décès, selon cette étude canadienne.



Ce médicament est destiné "aux personnes qui ont une crise de goutte. Donc ce n'est pas leur traitement de fond, mais ça se vend occasionnellement chez des personnes qui en ont besoin et c'est prescrit par le médecin", a expliqué Zineb El Kharaj, pharmacienne titulaire à la pharmacie des Chartreux.



La pharmacienne craint une pression de certains clients pour se procurer le produit sans ordonnance. "On reste sur nos gardes. Pour le moment, c'est quelque chose qui est vendu sous prescription. Donc, jusqu'à preuve du contraire, les patients ne passeront pas par la case pharmacie d'abord. Ils passeront d'abord chez leur médecin", a précisé Zineb El Kharaj.





Le médecin est libre de prescrire le médicament à un patient atteint du covid, mais le soignant en assume l'entière responsabilité. "Comme tout médicament en Belgique, le médecin peut décider de prescrire un médicament hors indication. La seule différence pour lui, c'est qu'il assume la pleine responsabilité des effets secondaires qui pourraient se développer", a précisé Philippe Devos, président du syndicat belge des médecins (Absym).



Seule l'agence fédérale des médicaments peut valider l'utilisation de la colchicine contre le covid. Elle mobilise ses experts au sujet de ce médicament. Il faut encore attendre la publication officielle de l'étude canadienne. Sans quoi, il est déconseillé pour le moment de prescrire ce médicament aux patients covid.