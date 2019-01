Colruyt rappelle des spaghetti bolognaise

Colruyt prévient vendredi que les sapghetti bolognaise en conserve de la marque Everyday, vendus dans 19 de ses magasins, ne mentionnaient pas la présence d'œuf alors que cet allergène se retrouve dans le produit. En concertation avec l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), la chaîne de grandes surfaces a donc décidé de retirer le produit de la vente et demande aux personnes allergiques aux œufs de le rapporter en magasin.



Un contrôle interne a mis au jour une erreur d'étiquetage pour cet article, dont la date de consommation préférentielle est fixée au 31/05/2022, vendu dans les 19 magasins suivants: Andenne, Averbode, Basècles, Beringen, Brugge Gistelsesteenweg, Chênée, Enghien, Erquelinnes, Geraardsbergen, Hasselt, Heusy, Jodoigne, Keerbergen, Kessel-lo, Kortrijk, Lier, Merksem, Groenendael, Ramsel et Zoersel.



Les conserves de 415 grammes portent le numéro d'article 45934 et de lot LY330. Elles sont en vente depuis le 3 janvier 2019. Les clients qui ont acheté ce produit et qui présentent une allergie aux œufs sont priés de ne pas le consommer et de le ramener au point de vente, où il leur sera remboursé. Le produit ne présente aucun danger pour les consommateurs qui ne souffrent pas d'allergie ou d'intolérance aux œufs. Le service qualité de Colruyt Group est joignable au 02/345.23.45 pour de plus amples informations.