Colruyt va boycotter Nestlé: 22 produits pourraient disparaître des rayons

La chaîne de distribution écoule donc actuellement ses stocks sans savoir précisément quand ils seront ré-approvisionnés. Explications avec Vincent Chevalier pour Bel RTL.

Lait pour bébé, cacao en poudre, capsules de café... Au total, 22 produits Nestlé pourraient disparaître des rayons des magasins Colruyt.

En effet, à l'heure actuelle, la chaîne de distribution ne passe plus commande auprès du fournisseur suisse à cause d'un conflit qui oppose les deux entreprises. En réalité, tout se joue en coulisses. Colruyt fait partie d'un groupe européen d'achat, AgeCore, qui négocie actuellement avec Nestlé, le fournisseur.

Sont au cœur de ces négociations, tous les contrats qui concernent les prix, les livraisons, les mises en rayon ou la publicité. Le groupe AgeCore a l'impression de se faire avoir et a donc décidé de suspendre ses commandes. Le bras de fer est donc engagé bien qu'une sortie de crise rapide est espérée des deux côtés.





Écoulement des stocks Nestlé chez Colruyt

Entre la poudre de lait Nan, le cacao Nesquick, le jambon Herta ou encore la purée Mousseline, Nestlé propose de nombreux produits phares. Chez nous, Colruyt écoule donc actuellement ses stocks sans savoir précisément quand ils seront ré-approvisionnés.

Agecore regroupe les détaillants Edeka (Allemagne), Coop (Suisse), Intermarché (France), Colruyt (Belgique), Conad (Italie) et Eroski (Espagne). A eux tous, ils représentent environ 2 milliards de francs suisses (1,73 milliards d'euros) de chiffre d'affaires de Nestlé, soit un bon 2% du total et 10% environ des ventes en Europe, a calculé la Banque cantonale de Zurich. Cette pression des détaillants n'est pas nouvelle, mais l'escalade et le fait qu'elle parvienne aux oreilles du public est plus rare.