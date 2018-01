De futurs époux participent à un "faux" mariage pour avoir une idée de prix: alors, combien ça coûte?

Il faut compter entre 20.000 et 25.000 euros en moyenne pour organiser un mariage. Entre la location de la salle, le DJ ou encore le traiteur, l'addition peut très vite grimper. Afin d'estimer le prix de leur futur mariage, des couples se laissent tenter par les simulations de l'événement.

Loredana et Joseph ont participé à une mise en situation réelle à Feluy, ce dimanche 21 janvier. Aux premiers abords, la cérémonie pourrait sembler vraie, mais il n'en est rien. Les invités ne sont que des figurants et les mariés ne le sont pas encore. Cette technique de simulation leur a permis d'estimer le coût de leur futur mariage et de récolter quelques idées quant à l'organisation de ce dernier. "C’est un budget assez souple sans trop d’exagération. On va plus miser sur le repas et l’ambiance de la soirée parce que c’est ce que les gens vont retenir de toute façon", confie le couple au micro de Jimmy Meo et Xavier Preyat.

Effectivement, la dépense la plus importante sera certainement le service traiteur. En moyenne, cela représente la moitié du budget total. Il faut compter environ 10.000 euros pour un vin d’honneur, un apéritif et un repas en soirée.





"Forcément, la note s'allonge"

"Tout dépend de ce que vous allez choisir. Si vous faites un repas trois services ainsi qu’un repas échoppes au soir avec des invités qui ont passé la journée et d’autres invités du soir, forcément la note s’allonge", précise Alexandra Hallet, organisatrice de mariages.

Pour immortaliser le jour J, certains couples font appel aux talents de photographes. Un budget qui peut aller de quelques centaines d'euros à 3.000 euros. "Nous, on travaille à l’heure et pas au nombre d’images. Ça peut aller de 400 à parfois 1.000 en fonction du temps resté", explique Thomas Sedran, photographe.





1.200 euros pour un costume

Le choix du costume et de la robe peut également vous éloigner du budget souhaité. Dans le cadre de cette simulation, le prix du costume du marié s’élève à 1.200 euros, tandis que la robe de mariée à dentelle atteint à peine ce montant.

Autres dépenses à prévoir: le fleuriste pour la décoration de la salle ainsi que la voiture pour conduire les futurs mariés au plus beau jour de leur vie.



Quoi qu'il en soit, il y en a pour tous les portefeuilles, comme l'indique l'organisatrice Alexandra Hallet. "On part du principe que tous les gens ont le droit de se marier. On part de petits budgets, que ce soit 5 ou 6.000 euros à des budgets de 150.000 voire 200.000 euros", conclut-elle.