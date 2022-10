Combien coûte un week-end à la mer aujourd'hui? Nous avons fait le calcul pour vous

En cette période de vacances ensoleillée, la mer voit venir de nombreux touristes. Mais finalement combien coûte réellement un séjour au milieu des mouettes ? Nous avons fait le calcul pour vous.

Partir à la mer, c’est d’abord choisir son logement, la plus grosse part du budget. Vu les prix aujourd’hui, on regrette déjà de ne pas avoir réservé plus tôt. Notre chambre coûtera 159€ par personne.

Pour arriver sur place, nous avons pris la voiture. La rédaction d'RTL Info se trouve à 252 kilomètres aller-retour. Le coût du carburant pour ce trajet s'élève à 36€.

A peine arrivé, nous voilà confronté à l’appel de la gourmandise. Nous optons pour des viennoiseries, un petit-déjeuner à 10€.

Au littoral, le portefeuille n’est jamais bien loin. Pour un tour en cuistax, il faut débourser 5€ la demie heure. D'autres plaisirs coûtent bien plus cher, comme une énorme gaufre à 38€.

Les touristes rencontrés, eux aussi, s'étonnent des prix : "J'ai pris une mitraillette à 9,80€", nous indique l'un d'eux. "Ici, j'ai pris quatre sandwichs, trois canettes, 27€", témoigne un autre. "Rien que pour aller aux toilettes, c'est 0.80€ au lieu de 0.50€. Tout augmente en fait", regrette une jeune femme.

Il est l’heure pour nous de passer à table. Nous craquons pour deux salades de poulets et deux boissons. La note affiche 51€.

Avec quelques extras comme le parking à 22€ la journée, une pause glacée et un un café en terrasse, vient le moment de faire les comptes. Ce week-end à la mer nous auras coûté à deux : 600€.