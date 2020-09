Coronavirus: combien d'élèves sont-ils actuellement concernés par la quarantaine?

Ceci dit et malgré l'énorme inconfort pour toutes ces familles, le nombre d'enfants concernés par une quarantaine n'est pas encore gigantesque. Selon l'ONE (Office de la naissance et de l'enfance), il y aurait actuellement 2110 enfants écartés de l'école, ce qui représente moins de 1% du nombre total d'enfants scolarisés en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Depuis la rentrée, plusieurs cas de Covid touchent les écoles. À Ciney, vendredi dernier, en raison de 2 cas positifs, une classe de cinquième primaire a été fermée.

La semaine passée également, à Wavre, et à Eghezée, plusieurs élèves en secondaire sont mis en quarantaine. Au total, en Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a 2500 écoles et environ 260 comptent des cas de coronavirus. C'est un peu plus de 10%, mais en termes d'élèves touchés, le pourcentage est minime. Au total, la Fédération compte 900.000 élèves et 100.000 membres du personnel. Cela représente 1 million de personnes présentes dans les établissements au quotidien.

Sur ce million, lors de la première semaine de rentrée, il y a eu 60 cas de Covid-19 signalés, 354 cas la semaine dernière, cela représente 0,0003% de cette population scolaire.

Pour la quarantaine,le bilan est le même : 496 mises en quarantaine la première semaine de septembre, contre 2110 la semaine passée. Mais là encore, en pourcentage cela ne représente que 0,002% des élèves et des enseignants.

Pour le moment, le code couleur de l'enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles est le jaune et aucun passage en code orange n'est à l'ordre du jour. La situation dans les écoles aujourd'hui semble être sous contrôle.