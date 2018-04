Combien d'œufs avez-vous ramassé aujourd'hui? À Ans, la récolte a été très bonne

C'est un incontournable de ce week-end de Pâques: la traditionnelle chasse aux œufs a eu lieu un peu partout en Belgique. C'était notamment le cas à Ans, où nos journalistes Fanny Dehaye et Gaëtan Delhez ont suivi des centaines d'amoureux de chocolat pour une grande chasse. De quoi se mettre dans l'ambiance de Pâques.

Des rouges, des verts, des bleus… Le parc d’Ans est rempli d'œufs. Le départ est lancé: pour la récolte, les plus jeunes procèdent méthodiquement, œuf par œuf, sans précipitation. Les grands sont quant à eux plus téméraires.



Une fois en main, il ne faut surtout ne pas lâcher son trésor. Place ensuite à la curiosité: les petits secouent, inspectent… Jusqu'à se rendre compte qu'il s'agit d'œufs en plastique. Les chasseurs peuvent ensuite les échanger contre le graal tant désiré.



Chaque année, lapin et cloches de Pâques ont beaucoup de travail pour satisfaire tous les enfants. Alors ils prennent parfois un peu d’avance. Loïs, par exemple, a pu en profiter à l'école.



Au total, plusieurs dizaines de kilos de chocolat ont été dispersés, et autant ont été ramassés.