Combien de personnes puis-je inviter chez moi pour regarder un match des Diables dans le jardin?

"Si je veux recevoir des amis pour regarder les matchs de nos Diables, combien puis-je en recevoir si je mets un écran en extérieur ? Et dans quelles conditions ? (à l'intérieur c'est bien 4 personnes maximum je pense)" nous a demandé une personne ce matin via le bouton orange Alertez-nous.

Tout d'abord, cette personne a raison, on ne peut accueillir plus de 4 invités chez soi à l'intérieur. Par contre, contrairement à avant, ces 4 invités peuvent être différents à chaque fois. Donc, vous pouvez regarder le match contre la Russie avec 4 amis russes et regarder ensuite la rencontre contre le Danemark avec 4 copains scandinaves ;-).

À l'extérieur, le nombre d'invités possibles est beaucoup plus grand. Vous pourrez convier jusqu'à 50 amis dans votre jardin pour regarder le match sur un grand écran. Mais il faut pouvoir maintenir la distanciation sociale, donc 1m50 entre chacun. Dès lors, si vous invitez 50 personnes, il faudra un très grand jardin ! Il faudra aussi porter le masque.