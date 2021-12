Combien dépensez-vous pour votre décoration de Noël? "Facilement 300 euros si on veut un beau sapin"

Savez-vous, en moyenne, combien vous allez dépenser pour décorer votre maison durant les fêtes ? Réaliser un beau sapin ou une jolie table de Noël, ça fait tellement du bien au moral. Mais cela a aussi un vrai coût…

C'est l'heure des choix : naturel ou en plastique ? Des boules, petites ou grandes ? Rouges, blanches ou roses ? Plutôt Père Noël ou casse-noisette ? C’est aussi le moment d’établir son budget pour un beau sapin et une belle décoration. "Pour l’instant, je ne mets pas de budget parce que j’ai déjà le mien et je réutilise beaucoup les choses de l’an dernier", note une cliente dans un magasin de décoration. "Les boules, les guirlandes, les lampes… 100-150 euros plus ou moins. C’est déjà pas mal", confie un autre client.

"Facilement 300 euros. Déjà l’achat du sapin, puis de toutes les décorations de Noël. Que ce soit les guirlandes, les boules… Si on veut vraiment un beau sapin, je pense que c'est minimum 300 euros", répond une amatrice de belles décorations de Noël.

Laura Martelle, une vendeuse chez Cora à Châtelineau, va réaliser un petit défi qu’on lui a lancé : trouver un sapin et faire une petite décoration de base avec un budget accessible. "Les grosses boules, 3,49 euros pour la boîte de 6. Les plus petites, la boîte de 12 boules, c’est 1,59 euros. Vous avez le sapin épicéa de 1,50 mètre à 19,99 euros. Donc on est à peu près à 40 euros avec une guirlande lumineuse, quatre boîtes de boules et trois branchages", détaille la vendeuse.

Voilà pour un chiffre de départ. Mais le prix final peut s'envoler selon les goûts et les produits, tant les possibilités sont nombreuses. Cette année, les casse-noisettes pour décorer la maison sont toujours tendances. "Ça a encore bien fonctionné cette année, ça fonctionne toujours bien. Et le Père Noël aussi. Les tendances sont encore les mêmes, le classique tourne toujours bien. C’est la base de la Noël", note Dominique Delhauteur, manager "rayons non-alimentaire" au Cora de Châtelineau.

Il reste ensuite le prix des cadeaux à mettre en dessous du sapin. Mais ceux-là sont entièrement pris en charge par le Père Noël…