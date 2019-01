Combien vous coûte votre véhicule? Voici l'ensemble des frais à prévoir pour son acquisition et entretien (vidéo)

Une étude du SPF Finances montre que le coût total d'une voiture a augmenté de plus de 10% en une décennie. Nous avons donc analysé combien faut-il débourseR, au total, pour acquérir et entretenir son véhicule. Entre certificat d'immatriculation, taxe de mise en circulation ou encore assurance, la facture grimpe vite. Dans ce cas-ci, nous nous sommes intéressés aux coûts d'une Citroën C3, soit la voiture la plus vendue en Wallonie l'an dernier. Voici les conclusions obtenues par nos journalistes Corentin Simon et Xavier Gérard pour RTL INFO.

La Citroën C3 est la voiture la plus vendue en Wallonie l’an dernier. Son prix d’achat moyen s’élève à 17 710 euros. Ce n’est pourtant pas le seul frais unique à payer au moment de l’achat. Comptez 30 euros pour une plaque et 26 euros pour un certificat d’immatriculation. La taxe de mise en circulation est évaluée autour de 181 euros pour la taxe de mise en circulation.

En plus de ces frais à payer en un coup, vous aurez au moins quatre factures à payer par an. Tout d'abord, la taxe de circulation est estimée à près de 61,5 euros. Comptez 750 euros pour l’assurance. Il ne faut pas négliger le contrôle technique à partir de la 4e année. Dans ce cas-ci, il s’évalue à 31,7 euros. 300 euros sont prévus pour l’entretien. Bien évidemment, la somme peut s'avérer plus conséquente si d'importants travaux sont à faire.





Une augmentation de 10,7% entre 2008 et 2017



De la même façon, s’appliquent les coûts quotidiens. Avec une moyenne de 2 pleins par mois, le carburant coûte 1.440 euros par an. Pour le parking, prévoir 100 euros par an et 150 euros pour les amendes en moyenne.

Au total, il faut donc 17.947 euros pour un paiement immédiat. Le coût annuel s’évalue à 2.833 euros, soit 236 euros par mois. Ces frais ne cessent d’augmenter. Selon une étude du SPF Finances, le coût total d’une voiture a augmenté de 10,7% entre 2008 et 2017.