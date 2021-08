Un comité de concertation s'est tenu ce vendredi à partir de 14H. Vers 18H, les représentants des gouvernements du pays ont tenu une conférence de presse pour annoncer plusieurs assouplissements (voir notre article sur tout ce qui change). Dans son introduction, le Premier ministre a encore martelé l'importance de la vaccination. "Actuellement, en Belgique, 72% de la totalité de la population a reçu une dose. Aujourd'hui, on voit que près de 68% de la population totale est complètement vaccinée. On en voit l'impact dans nos hôpitaux, où nous voyons que les infections graves, les décès, concernent surtout les personnes qui ne sont pas vaccinées ou qui sont uniquement partiellement vaccinées. Autrement dit, les personnes non vaccinées restent les plus vulnérables, n'importe dans quelles catégorie d'âge", a indiqué Alexander De Croo.

Le Premier ministre pousse les Belges à se faire vacciner, et joue même sur la corde patriotique dans son discours. "Le message est donc clair: faites-vous vacciner. Si vous vous faites vacciner, c'est clairement une bonne chose pour votre santé, mais aussi pour votre famille, vos voisins, vos parents, etc. En vous faisant vacciner, vous faites quelque chose de concret. Vous faites quelque chose que 8,5 millions de Belges ont déjà fait. La vaccination est totalement sûre, faites-le pour votre pays, faites-vous vacciner", a déclaré Alexander De Croo.