Comité de concertation ce jeudi: voici les 4 points qui vont être discutés

Le Comité de concertation débutera à 9h30 ce jeudi au Palais d’Egmont en présentiel, avec les chefs de gouvernements du pays (fédéral, régions, communautés) et les principaux ministres.

EN DISCUSSION

1. Dans quelles conditions la rentrée scolaire se fera lundi ?

C’est la première question qui doit être tranchée ce jeudi matin. Ce mercredi, le gouvernement fédéral a convenu de défendre la reprise à 100% en présentiel (toutes les classes secondaires retournent en classe toute la semaine). En principe, ce point ne devrait pas trop faire débat.

2. Télétravail

Les experts préconisent de passer en télétravail obligatoire à temps plein (contre 4 jours sur 5) pour tous les métiers où c’est possible. C’est la troisième fois de suite que les experts proposent cette mesure. Rien ne dit donc qu’elle sera adoptée par les politiques.

3. Les transports en commun

Sur base d’une étude française notamment, les experts proposent une limitation de la capacité des transports en commun à une place sur deux maximum. Plusieurs partis jugent cette idée peu réaliste essentiellement pour deux raisons:

1/ Il y a une différence entre la situation française (longs déplacements en transports publics, donc risque de contamination élevé) et la réalité belge (déplacements des navetteurs plus courts).

2/ Pour ce qui est du rail, en décembre, la majorité des trains n’étaient déjà occupés qu’à 55% de leur capacité totale.

4. La culture

Le secteur est demandeur de jauges de public revues à la hausse, mais la tendance est plutôt au statu quo: ne pas changer une troisième fois les règles concernant les activités culturelles en intérieur (événements, théâtres, cinémas) en deux semaines.

Deux maîtres-mots avant ce nouveau Comité de concertation: "prudence" et "perspectives". Prudence parce que les chiffres de contamination explosent et les hospitalisations repartent à la hausse, malgré les premières analyses rassurantes sur le variant Omicron. Et perspectives, parce que les chefs de gouvernement vont discuter de la gestion à long terme de la pandémie.