Voici les décisions annoncées suite au Comité de concertation de ce mardi.

Le comité de concertation a décidé mardi de prendre trois mesures visant à réduire la propagation du coronavirus (Covid-19) sur l'ensemble du territoire belge, a annoncé le Premier ministre Alexander De Croo en conférence de presse.



A partir de vendredi, le port du masque sera obligatoire dans les espaces publics intérieurs de l'ensemble du pays. "C'est un moyen utile et efficace" de lutter contre le virus, a commenté le Premier ministre. Il s'appliquera aussi au personnel dans l'horeca et dans les salles de fitness, y compris en Flandre où ce n'était plus le cas. Le Covid Safe Ticket (pass sanitaire) CST sera lui aussi obligatoire dans tout le pays lorsqu'on ira au restaurant et au fitness. Le comité de concertation a en outre établi un socle fédéral : le seuil d'utilisation du CST a été fixé à 200 personnes lors d'un événement à l'intérieur et à 400 personnes à l'extérieur. Le CST reste d'application dans les discothèques et les night-clubs. Enfin, le télétravail est à nouveau conseillé lorsque cela est possible.

LES MESURES EN DÉTAILS

1. Masques

L’obligation actuelle du port du masque, par exemple dans les transports publics et dans les métiers de contacts médicaux et non médicaux, est étendue à une obligation générale du port du masque dans les espaces intérieurs suivants :

Magasins et centres commerciaux

Etablissements de soins

Zones accessibles au public dans les entreprises, bâtiments publics, bâtiments judiciaires

Etablissements destinés à des activités culturelles, festives, sportives et récréatives, y compris les théâtres, les salles de concert, les cinémas, les musées, les parcs d’attractions et à thèmes couverts, les centres de fitness couverts et les centres sportifs

Bibliothèques, ludothèques et médiathèques

Centres de culte

Le port du masque n’est pas obligatoire dans les endroits où le Covid Safe Ticket est utilisé.

2. Covid Safe Ticket

Pour les événements publics, le gouvernement fédéral impose l’utilisation du Covid Safe Ticket pour les événements à partir de 200 personnes à l’intérieur et 400 personnes à l’extérieur. En cas d’utilisation du Covid Safe Ticket, l’obligation du port du masque tombe.

Les entités fédérées s’engagent à rendre obligatoire à partir du 1er novembre l’application du Covid Safe Ticket dans les établissements de l’horeca et de fitness de notre pays. Pour le personnel, le port du masque sera obligatoire à partir du 29 octobre.

Pour rappel, le CST en Wallonie et à Bruxelles est réclamé à partir de 50 personnes en intérieur, 200 en extérieur.

3. Télétravail

Le télétravail est fortement recommandé pour les membres du personnel des entreprises, des associations et des prestataires de services. Sauf si cela s’avère impossible en raison de la nature des activités de l’entreprise ou de la prestation des services.

L’extension du télétravail doit réduire le nombre de contacts sur le lieu de travail et dans les transports publics.

