Comité de concertation de ce vendredi: les recommandations d'Yves Van Laethem

Le porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19, Yves Van Laethem, était l'invité de 7h50 ce matin sur Bel RTL. Il évoquait la hausse des contaminations au coronavirus et la "vaguelette" qui traverse actuellement notre pays, notamment à cause de la progression du variant Delta, extrêmement contagieux.

Pour Yves Van Laethem, cette augmentation d'infections était donc inévitable: "Cette hausse des contaminations est ce qu'on a vu en miroir en Espagne et aux Pays-Bas. On s'attendait à cette explosion. Les chiffres actuels montrent qu'il y a une vaguelette. On ne s'attend pas du tout à une vague pour l'instant parce que rien ne le laisse présager dans les autres pays qui ont le même statut vaccinal que nous. Mais une augmentation dans les hospitalisations est inévitable. Certaines personnes ne sont pas vaccinées et certaines n'ont pas (encore) répondu à la vaccination."

Mais l'expert relativise la situation, il ne pense pas que dans le futur, les lits des soins intensifs seront prochainement saturés, et ce, grâce au taux de vaccination belge qui est l'un des meilleurs d'Europe. Par contre, il reste ferme sur la nécessité de continuer à adopter les gestes barrières et de porter un masque. "Je pense que le masque ne doit pas être mis au musée. Une amie m'a dit qu'en se baladant en Hollande, le masque avait complètement disparu et je pense que c'est un des multiples problèmes qui a permis que le virus se développe aussi vite chez nos voisins du nord. Il faut retrouver les gestes barrières de base sans changer les mesures qui nous permettent de mieux vivre...", a-t-il développé sur BEL RTL.

Eviter un dérapage comme en Espagne

Le porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19 a également abordé la situation en Espagne, où la situation sanitaire s'est brutalement détériorée ces derniers jours, la Catalogne (nord-est), qui avait rouvert ses discothèques le 21 juin, vient de les refermer. Il a donné un conseil aux Belges qui souhaiteraient se rendre en vacances en Espagne prochainement: "Je pense qu'on peut y aller si on y vit avec précautions. Cela ne veut pas dire regarder la mer de loin, mais y vivre correctement et pas de manière débridée..."

Quant au prochain comité de concertation de vendredi, qui envisageait la réouverture des boîtes de nuit et la possibilité d'organiser de grands événements, Yves Van Laethem est à ce sujet formel: "Je pense qu'il serait peu raisonnable actuellement de faire un pari tel qu'on se lance en avant. Ce serait vraiment la fuite en avant. Je pense que la raison voudrait qu'on fasse une pause et qu'on réexamine la situation d'ici un bon mois et de voir où on en est plutôt que de se jeter dans le vide."

De là à réinstaurer des bulles et le télétravail obligatoire? "Non", réfute Yves Van Laethem. "Il faut s'arrêter, examiner et être prudent."

Il est également trop tôt pour envisager la prochaine rentrée scolaire, selon l'expert de Sciensano. "Il faut que la situation soit plus claire...", conclut l'expert. Une réunion est prévue pour faire le point sur la situation le 18 août prochain par la ministre de l'Education Caroline Désir.