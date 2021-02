Comité de concertation: le MR "questionne" l'interdiction des voyages non essentiels

(Belga) Le MR estime que la "fermeture des frontières" à la belge ne doit pas être prolongée, selon un message transmis dimanche par le président Georges-Louis Bouchez en vue du prochain comité de concertation, prévu vendredi (26 février).

Le Premier ministre Alexander De Croo avait déjà annoncé que l'interdiction des voyages non essentiels vers l'étranger (et depuis l'étranger vers la Belgique) allait être réévaluée vendredi. Annoncée initialement du 27 janvier jusqu'au 1er mars, la mesure avait été prolongée le 5 février dernier jusqu'au 1er avril. La Commission européenne n'a pas manqué de réagir. Le commissaire belge Didier Reynders, lui-même issu des rangs des libéraux francophones, avait ainsi mis la Belgique en garde quant à la nécessité de proportionnalité dans les mesures. "L'accord politique à ce jour fixe la fin de la mesure au 1er mars et pas au-delà", affirme dimanche Georges-Louis Bouchez. "Une telle limitation à une liberté aussi fondamentale ne peut être prolongée sans démontrer une absolue nécessité et si aucune autre mesure ne peut être prise pour nous préserver. Aujourd'hui, cette mesure doit donc être questionnée et son terme établi", estime-t-il. Le MR évoque aussi la nécessité de "fixer un objectif pour l'horeca", une réouverture "pour le printemps", accompagnée de "protocoles stricts". Pas question de prolonger un "statu quo" jusqu'à l'été, annonce Georges-Louis Bouchez. Il sera également important vendredi de "rendre des libertés" à la jeunesse, et de revoir les protocoles pour les activités culturelles estime le président du MR. Globalement, il "faut interroger chacune des mesures au regard de la situation sanitaire réelle mais aussi au regard des nécessités psychologiques de bien-être, et économiques". (Belga)