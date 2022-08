Comité de concertation spécial énergie: les indépendants veulent une diminution des cotisations sociales

Le comité de concertation doit annoncer différentes mesures fédérales pour venir en aide aux Belges, face à la flambée des prix de l’énergie. L’Union des Classes moyennes espère beaucoup des autorités mais craint d’être déçue par les options prises. Comme l’a indiqué Pierre-Frédéric Nyst, son président dans le RTL INFO 13h.



"Ce qu’on veut, c’est vraiment une aide pour pouvoir payer nos factures. Vous le savez que les factures, elles ont augmenté, elles sont deux à trois plus importantes que le montant initial. C’est impossible aujourd’hui. Si vous ajoutez à cela, les coûts salariaux, notamment. On a une rentrée qui est vraiment très très difficile. Donc on veut que le gouvernement prenne des mesures clairement pour payer ces factures. On a des craintes, parce qu’il y a eu un kern hier. Une note a été déposée, elle a fuité. Et manifestement, il n’y avait pas une ligne pour les indépendants et les dirigeants de PME. C’est impossible, on a un peu l’impression que le gouvernement a oublié les indépendants, les PME et qu’aujourd’hui, tout est mis sur le consommateur. C’est important, je suis d’accord mais nous nous sentons un peu oublié.

Aujourd’hui, je crois qu’il faut avoir le courage de diminuer les cotisations sociales, alors ce n’est peut-être pas ça qui directement va aider à payer les factures mais c’est important parce que si on veut corriger le prix, on sait qu’il faudra des lois, des discussions au niveau européen. Il faut peut-être aujourd’hui donner un signal, que l’on puisse sauver de la trésorerie, des cotisations sociales ONSS ou des cotisations sociales des indépendants, pour essayer de pouvoir payer ses factures".